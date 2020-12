Atalanta, Papu Gomez allo scoperto: "Ora non posso parlare, tutta la verità quando me ne andrò"

14 dicembre 2020 a

Rottura totale, insanabile, tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez. Un caso clamoroso all'Atalanta. Dopo le indiscrezioni sulla rissa, dopo le panchine dell'argentino (ieri, contro la Fiorentina, l'ultima) e dopo le parole del mister in conferenza stampa, l'attaccante sgancia la sua bomba su Twitter. Con un messaggio pesantissimo. "Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi", spara ad alzo zero contro la società. "Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto", ha aggiunto. Insomma, certo l'addio a gennaio (magari per accsarsi al Milan). E ancora, rivolgendosi ai tifosi ha aggiunto: "Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano". Insomma, presto il Papu Gomez parlerà. Rottra insanabile. Neppure l'intervento del presidente Percassi, con discreta evidenza è servito a ricomporre la frattura.

