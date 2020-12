Un super-Cordaz salva il Crotone, pari senza reti: delusione per l'Udinese, non sfonda

15 dicembre 2020 a

Manca il poker di vittorie consecutive l'Udinese, che dopo i tre gol rifilati al Toro resta a secco con il Crotone. Alla Dacia Arena si chiude 0-0, con i friulani che sciupano buone occasioni e si devono accontentare del punto che li proietta a quota 14. Dopo il successo con lo Spezia, pari prezioso in chiave salvezza per i calabresi, tenuti a galla in più di un'occasione dal portiere Cordaz. La squadra di Stroppa lascia all’ultimo posto per il momento, a quota 6 punti, Torino e Genoa.

In un primo tempo scarso di emozioni si fa preferire l'Udinese, più determinata ma incapace di trovare lo spunto giusto di fronte a un Crotone ben organizzato difensivamente. Il primo tentativo è di Bonifazi, con una conclusione al volo in mischia. Poi è Nestorovski a provarci in girata, senza creare problemi a Cordaz. I calabresi si fanno vedere con un colpo di testa di Simy, su traversone di Reca: Musso non si fa sorprendere. Ancora Musso è attento sulla bella punizione dai 25 metri di Messias. Si riporta avanti l'Udinese con un tiro di Zeegelaar: tutto facile per Cordaz. I friulani la sbloccano al 21' con Pusetto, pescato da De Paul in area: il Var però certifica il fuorigioco dell'argentino. Una grande azione di De Paul culmina in una pessima conclusione di Nestorovski, che calcia adosso a Corza, quindi ci prova lo stesso De Paul, con un tiro respinto. In chiusura di tempo cerca gloria dai 35 metri Messias, che vede Musso fuori dai pali, senza successo, poi Pussetto fa tutto da solo ma la sua conclusione dal limite è deviata da Marrone in angolo.

La ripresa si apre con un pericolo portato da Nestorovski, trovato da Pereyra: il sinistro, centrale, è parato da Cordaz. Sceglie il tentativo dalla distanza invece Arslan, con palla che sfiora il palo alla destra di Cordaz. Troppo centrale per impensierire il portiere ospite la botta di prima di Molina, che poi si mangia il gol dell'1-0 calciando addosso al portiere ospite dopo il velo di De Paul sulla palla rasoterra di Zeegelaar. Gotti si gioca la carta Deulofeu e richiama Nestorovski. I friulani premono, in contropiede Pussetto va ancora a segno su servizio di De Paul ma ancora una volta il Var annulla per offside. L'argentino ci riprova su un lancio di De Paul, ma viene chiuso da Marrone in corner. Nuova chance per Pussetto, che in contropiede combina con De Paul ma scarica addosso a Cordaz. Gli ultimi assalti dei friulani non portano frutti: Gotti manca la quarta vittoria di fila, il Crotone tiene in difesa e porta a casa un ottimo punto.

