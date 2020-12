Papu Gomez, il messaggio della moglie in difesa dell'argentino: una cannonata contro l'Atalanta

16 dicembre 2020 a

La lite tra il Papu Gomez e Gian Piero Gasperini sta diventando sempre più una telenovela con l'Atalanta in mezzo. Stasera la Dea scende in campo a Torino contro la Juventus per il turno infrasettimanale di campionato portandosi dietro gli strascichi di questa lunga polemica. Il Papu è stato convocato per il match, ma dovrebbe andare in panchina: il suo futuro a Bergamo è segnato. Sarà ceduto a gennaio al miglior offerente (favorite Inter e Milan). L'ultima novità arriva dalla moglie di Gomez, Linda Raff: la consorte ha pubblicato su Instagram una parabola di Socrate che mette in guardia sulla veridicità delle notizie riportate.

Linda Raff ha infatti pubblicato integralmente “La storia dei tre setacci”, una parabola attribuita a Socrate la cui morale è quella di pensare bene prima di riportare pettegolezzi o notizie non verificate. "Né vero, né buono, né utile", il sottotitolo della morale del filosofo greco.

