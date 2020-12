Diego Maradona, i magistrati danno ragione a Magali Gil: "Fermate la cremazione per il test del Dna", è la sesta figlia?

17 dicembre 2020 a

Diego Armando Maradona non riposa in pace. Nelle ultime ore c’è infatti stata una svolta molto rilevante nelle battaglie legali portate avanti da presunti figli illegittimi, che ha comportato la decisione di bloccare la cremazione dell’argentino. Dopo Santiago Lara, anche la 25enne Magali Gil (di origini italiane) ha ottenuto la possibilità di sottoporsi all’esame del Dna. A riconoscergliela è stato il tribunale di Buenos Aires, che ha ritenuto legittime e fondate le richieste della ragazza, rivoltati alla giustizia nell’aprile 2019 dopo il rifiuto di Maradona e del suo avvocato ad effettuare l’esame del Dna. La magistratura ha imposto “la conservazione della salma e il conseguente divieto a procedere con la cremazione, in modo che possano essere svolte le analisi del caso”. Se Santiago Lara e Magali Gil dovessero risultare figli di Maradona, allora il numero degli eredi salirebbe a sei.

