La Roma supera all'Olimpico, nel posticipo della 12/giornata di serie A, il Torino per 3-1 e si porta al terzo posto in classifica, agganciando la Juventus. Reti di Mkhitaryan al 27', Veretout al 43 su rigore nel primo tempo, nella ripresa Pellegrini fa tris al 68' e al 73' per il Torino accorcia le distanze al 73'. Gara condizionata dall'espulsione nel Torino di Singo al 14'. Il Torino è ultimo in classifica con 6 punti.

