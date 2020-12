Cristiano Ronaldo non vince il premio Fifa: "Guardate che faccia", 'rosica' per il rivale?

18 dicembre 2020 a

a

a

Robert Lewandowski vince il premio 'Fifa the Best' e la faccia di Cristiano Ronaldo è tutto un programma. Lewandowski si è infatti aggiudicato il riconoscimento dopo la strepitosa stagione 2019-2020 in cui ha guidato il Bayern Monaco al trionfo in Bundesliga e in Champions League. Alla cerimonia che si è svolta in remoto, hanno partecipato anche gli altri due finalisti per il premio. Leo Messi e, appunto, Ronaldo. Nel corso della diretta, un'espressione dell'attaccante portoghese della Juventus è stata a dir poco eloquente, quando ha saputo che il premio non sarebbe andato a lui. Il portoghese è attualmente il giocatore ad aver vinto più volte questo premio, ma nelle ultime tre stagioni è arrivato per due volte secondo e per una volta terzo. Messi, invece, accoglie la notizia con un sorriso, mentre il portoghese della Juventus rimane con le braccia conserte e un volto che non ha bisogno di commenti. Scena che è diventata virale sui social.

Apre Chiesa, poi eurogol di Freuler e rigore sbagliato di CR7: Juve-Atalanta, succede di tutto ma è 1-1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.