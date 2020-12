Sofia Goggia vince la discesa libera di Val d'Isere di Coppa del Mondo

19 dicembre 2020 a

a

a

L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la discesa libera in Val D'Isere, valida per la coppa del mondo femminile di sci. La 28enne bergamasca, campionessa olimpica della specialità a Pyeongchang nel 2018, si è imposta con il tempo 1'44''70 davanti alla svizzera Corinne Suter e alla statunitense Breezy Johnson. "Ho cercato di partire bene da subito, anche se la parte iniziale non era il mio forte. E poi ho cercato di sciare sui miei appoggi. Oggi zero rischi, davvero, ho sciato bene, sono stata fortunata che sia bastato. Ma non penso che possa valere sempre", ha spiegato dopo la premiazione.

Dramma per Sofia Goggia: caduta e frattura al braccio Stagione finita, grande paura

In classifica di Coppa del Mondo resta prima Petra Vhlova nonostante il 33° posto di oggi: la slovacca rimane a 425 punti davanti con ampio margine su Michelle Gisin (298). Quarta Bassino con 273 punti, davanti a Goggia (266) e Brignone (248). Per quel che riguarda invece la classifica di specialità, Sofia Goggia è in testa con 180 punti, gli stessi di Corinne Suter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.