Il Torino passa con Verdi, l'ex Soriano lo riprende: la "maledizione" di Giampaolo, la classifica piange

Prosegue la maledizione del Torino di Marco Giampaolo. Nel lunch match della tredicesima giornata di Serie A, i granata non riescono a tornare alla vittoria e pareggiano contro il pericolante Bologna di Mihajlovic per 1-1. All’iniziale vantaggio di Verdi risponde per gli ospiti Soriano. Il Toro, reduce da 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 giornate, perde l’occasione di rimettersi in carreggiata e resta al penultimo posto a quota 7 punti, mentre i felsinei, dopo il pareggio con lo Spezia, conquistano un altro punto che non smuove di molto la classifica. Il match riesce a sbloccarsi al minuto 69 con un’incertezza fatale di Da Costa che sbaglia clamorosamente intervento e si butta dentro la porta il pallone su una punizione dell'ex Verdi. La felicità del Torino non dura molto perché dopo aver sfiorato l’1-1 con Palacio, al 78′ il Bologna riprende la partita: grandissima palla di Vignato che di esterno serve Soriano e il numero 21 rossoblu, anche lui ex di turno, mette a segno il suo sesto centro stagionale.

