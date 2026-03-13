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Referendum, vergogna a Bologna: i collettivi tentano di bloccare il convegno per il "Sì"

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venerdì 13 marzo 2026
Referendum, vergogna a Bologna: i collettivi tentano di bloccare il convegno per il "Sì"

2' di lettura

Ci risiamo. Ancora una volta in una delle nostre università i soliti collettivi rossi hanno cercato di impedire di parlare a chi non la pensa come loro. Era già successo in passato con giornalisti, professori e politici. Oggi lo hanno rifatto con i promotori del "Sì" al prossimo referendum sulla giustizia. La città in questione è Bologna, già salita alla ribalta nei mesi precedenti per episodi di questo tipo. I protagonisti sono sempre gli stessi: ieri pro-Gaza, oggi costituzionalisti e domani chissà cos'altro.

"Questo è un presidio antifascista", hanno urlato i manifestanti presenti davanti all'università di Bologna che hanno tentato di impedire l'ennesimo dibattito democratico. "Non bloccheremo le lezioni - hanno assicurato -. L'unica cosa che vogliamo bloccare oggi è la possibilità che i fascisti parlino all'interno di questo complesso. Fascisti, carogne, tornate nelle fogne. Fuori i fascisti dall'università".

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Com'era prevedibile l'episodio non è sfuggito all'occhio vigile di Fratelli d'Italia che su X ha ricondiviso il video allegandoci anche un commento: "La prepotenza dell’estremismo rosso censura le ragioni del Sì nelle università, anche a Bologna. La deriva illiberale, di cui tanto paventano il rischio con la riforma, sembra avere origine proprio nei loro comportamenti intimidatori e nei loro cori carichi d’odio".

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