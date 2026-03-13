Referendum, vergogna a Bologna: i collettivi tentano di bloccare il convegno per il "Sì"

Ci risiamo. Ancora una volta in una delle nostre università i soliti collettivi rossi hanno cercato di impedire di parlare a chi non la pensa come loro. Era già successo in passato con giornalisti, professori e politici. Oggi lo hanno rifatto con i promotori del "Sì" al prossimo referendum sulla giustizia. La città in questione è Bologna, già salita alla ribalta nei mesi precedenti per episodi di questo tipo. I protagonisti sono sempre gli stessi: ieri pro-Gaza, oggi costituzionalisti e domani chissà cos'altro.
"Questo è un presidio antifascista", hanno urlato i manifestanti presenti davanti all'università di Bologna che hanno tentato di impedire l'ennesimo dibattito democratico. "Non bloccheremo le lezioni - hanno assicurato -. L'unica cosa che vogliamo bloccare oggi è la possibilità che i fascisti parlino all'interno di questo complesso. Fascisti, carogne, tornate nelle fogne. Fuori i fascisti dall'università".
Il convegno per il "No"? Un clamoroso flop davanti agli occhi di BersaniEnnesima figuraccia per il fronte del "No" al prossimo referendum sulla giustizia. Ieri, giovedì 12 mar...
Com'era prevedibile l'episodio non è sfuggito all'occhio vigile di Fratelli d'Italia che su X ha ricondiviso il video allegandoci anche un commento: "La prepotenza dell’estremismo rosso censura le ragioni del Sì nelle università, anche a Bologna. La deriva illiberale, di cui tanto paventano il rischio con la riforma, sembra avere origine proprio nei loro comportamenti intimidatori e nei loro cori carichi d’odio".
La prepotenza dell’estremismo rosso censura le ragioni del Sì nelle università, anche a Bologna.— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) March 13, 2026
La deriva illiberale, di cui tanto paventano il rischio con la riforma, sembra avere origine proprio nei loro comportamenti intimidatori e nei loro cori carichi d’odio. pic.twitter.com/Sn9ipilAvg