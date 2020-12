Atalanta, altro capolavoro? Perché Papu Gomez può partire senza rimpianti: "Gasperini ha già trovato il sostituto"

22 dicembre 2020 a

a

a

Perché l'Atalanta può cedere il Papu Gomez con discreta leggerezza? Perché, spiega Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini e la Dea i sostituti dell'argentino li hanno già trovati. Per l'esattezza, sono in casa: si tratta, spiega l'esperto di calciomercato, dell'ucraino Miranchuk, dell'olandese Lammers e dello sloveno Ilicic, pienamente recuperato dopo la grave crisi psicologica che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi e coinvolto solo lateralmente dal violentissimo scontro tra il capitano e l'allenatore. Per questo a gennaio l'Atalanta punterà tutto su un altro obiettivo, il 23enne danese Joakim Maehle terzino destro del Genk, per sostituire i deludenti Piccini e Depaoli. E Gomez? Potrà partire per 10 o 15 milioni, ma con un'avvertenza: la Dea cercherà di non favorire troppo le squadre più pericolose per la volata ai primi quattro posti validi per la Champions League. Possibile, duque, che tra Milan, Roma e Napoli che seguono il Papu alla fine la spunti... l'Inter, considerata da molti "fuori gara" e proiettata alla lotta diretta per lo scudetto contro la Juventus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.