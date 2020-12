Juventus-Napoli si rigioca: ha ragione De Laurentiis, ribaltata la sentenza su sconfitta a tavolino e penalizzazione

22 dicembre 2020 a

Juventus-Napoli dovrà essere giocata, cancellato anche il punto di penalizzazione. Aurelio De Laurentiis faceva bene a professarsi ottimista perché il Collegio di Garanzia dello Sport ha ribaltato i primi due gradi di giudizio sportivo che avevano condannato i partenopei alla sconfitta a tavolino per 3-0, con tanto di punto tolto in classifica. L’udienza tenuta in mattinata è stata quindi decisiva per il club azzurro, che è riuscita a far valere le proprie ragioni che invece erano rimaste inascoltate dinanzi al giudice sportivo, che aveva deciso per la punizione dura dopo la gara non disputata a Torino lo scorso 4 ottobre.

“Sono prudentemente ottimista, è stata molto rilevante e trasparente l’interpretazione della Procura generale”, aveva dichiarato De Laurentiis prima della sentenza: “Mi aspetto che la gara si giochi e si cancelli un giudizio iniquo”. E così effettivamente è stato: il Napoli non poteva disattendere l’Asl e rischiare di essere l’untore della Juve dopo aver giocato con il Genoa pieno di positivi al Covid. Indirettamente la notizia farà piacere anche a Milan e Inter, che adesso si ritroveranno rispettivamente a +7 e a +6 dalla Juve, mentre il Napoli recupererà un punto e salirà a quota 24: da decidere la data del recupero che a questo punto diventa fondamentale in ottica scudetto.

