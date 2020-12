Nino Benvenuti, la tragedia di un mito: il figlio Stefano si è suicidato a 58 anni

23 dicembre 2020 a

Il dramma di Nino Benvenuti; il figlio primogenito Stefano, 58 anni, è stato ritrovato morto in un bosco del Carso. Si tratterebbe di suicidio. Condannato nel 2016 per furto di gioielli alla ex campagna, l'uomo aveva scontato metà della pena ed era ai domiciliari da quando è scoppiata l'epidemia di coronavirus. Il rapporto tra il figlio e il mitico campione olimpico e mondiale di pugilato, 82 anni, è sempre stato difficile tanto che lo stesso Benvenuti Senior aveva citato in giudizio il figlio per farsi restituire di un orologio d'oro ricevuto dopo la vittoria ai Giochi di Roma 1960, una Bibbia, un ritratto ad olio e vecchi trofei. Nel 2002 un altro processo a carico del figlio, accusato di aver incassato 15 milioni di lire destinati alla madre Giuliana.

