Zlatan Ibrahimovic, altra provocazione: la foto per augurare un buon Natale? Un dito medio

Altra provocazione firmata Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese del Milan ha utilizzato un modo tutto suo per augurare ai suoi seguaci un felice Natale. Come? Con un dito medio. Il calciatore ha pubblicato una foto su Instagram con il gestaccio che veniva direttamente dalla mano di Babbo Natale. Un'immagine diffusa sui social con in calce il commento: "Merry Chriztmaz". Un modo, quello di Ibrahimovic, completamente diverso per salutare i fan in un giorno importante per molti. I suoi colleghi hanno infatti preferito pubblicare scatti sorridenti, alberi e case riccamente addobbate. Ma d'altronde non è una novità: Ibrahimovic sa sempre come farsi riconoscere.

