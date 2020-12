Neymar, otto giorni di festa con 500 invitati: delirio in Brasile (funestato dal coronavirus)

28 dicembre 2020 a

Cinquecento invitati per una festa lunga 5 giorni: Neymar - che sta per annunciare il prolungamento del contratto con il Psg fino al 2025 - è nell'occhio del ciclone dopo aver organizzato un party in un resort affittato a Mangaratiba (località del ritiro azzurro ai Mondiali 2014) vicino a Rio de Janeiro dove la situazione dell'epidemia resta di emergenza: in Brasile le vittime del coronavirus sono oltre 190 mila. Secondo il Daily Mail, per non disturbare i vicini Neymar ha fatto insonorizzare una intera ala del complesso: la festa cominciata il giorno di Natale dovrebbe continuare fino a Capodanno. A Mangaritiba l'attaccante brasiliano del Psg possiede una super villa acquistata nel 2016 per 6 milioni di dollari, ma la proprietà è in ristrutturazione e Neymar ha dunque preso a noleggio un'altra proprietà. Agli invitati è stato vietato di portare cellulari e, sempre secondo indiscrezioni, per tutta la durata della festa è stata ingaggiata una band.

