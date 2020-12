Inter, alla ricerca di un vice Lukaku la società nerazzurra punta su Gervinho del Parma

28 dicembre 2020 a

Antonio Conte ha messo in cima alla lista della spesa il nome di Gervinho come vice Lukaku. Il tecnico dell'Inter ha individuato nell’ivoriano del Parma il sostituto ideale del belga. L'idea è di uno scambio di prestiti con la società emiliana Gervinho-Pinamonti. il giocatore del Parma permetterebbe ai nerazzurri una varietà nel sistema di gioco. Una idea di per riuscire a portare a casa lo scudetto.

Gervinho fatto fuori dal Parma si allenerà da solo da separato in casa. Una storia finita male

Gervinho è più piccolo di Lukaku di 12 centimetri e 20 chili, ma in cinque stagioni e mezzo in Serie A (Roma e Parma) il suo dribbling lo ricordano tutti. Segna meno di Lukaku, ma ha la capacità di creare buchi nelle difese avversarie e mettere gli altri nelle condizioni di fare gol. Conte è innamorato delle sue caratteristiche, l’ex Roma, scrive la Gazzetta dello Sport, "garantirebbe ai nerazzurri quel cambio passo negli ultimi metri - e nella fase finale dei match - potenzialmente decisivo nelle partite in bilico".

