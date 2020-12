Mario Balotelli, roba da record: col Monza gli bastano 4 minuti, Silvio Berlusconi a bocca aperta

30 dicembre 2020 a

Il Monza si impone per 3-0 sulla Salernitana, nel big match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Protagonista assoluto Mario Balotelli che, all'esordio con la maglia del club brianzolo guidato da Silvio Berlusconi e Adriani Galliani, ha sbloccato il risultato dopo meno di 5 minuti. Balotelli ha segnato con una deviazione sottoporta anche un po' fortunosa con la coscia destra, su assist da sinistra di Carlos Augusto. Il Monza ha poi raddoppiato al 45' con Barilla, mentre il definitivo 3-0 è stato segnato da Armellino al 95'.

La partita di Balotelli è terminata dopo poco più di un'ora, sostituito al 62' da Maric. All'uscita dal campo SuperMario è stato salutato e abbracciato dai suoi compagni, fra i quali Boateng. Balotelli non segnava da 10 mesi e non giocava dal 9 marzo (Sassuolo-Brescia). Con questa vittoria, il Monza balza momentaneamente al terzo posto in classifica con 29 punti a -2 dalla Salernitana capolista e a -1 dall'Empoli.

