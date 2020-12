Raul Bobadilla, gol e spogliarello integrale: via pantaloncini e mutande in diretta tv, finisce male

31 dicembre 2020 a

a

a

Grosso imbarazzo in Paraguay per il colpo di testa (anzi, di pube) di Raul Bobadilla. Il calciatore argentino, 33 anni, segna il gol del 3-1 per il Guarani sul campo del Libertad, partita valida per i playoff della Prima Divisione paraguaiana. Una rete pesantissima che valeva un festeggiamento a suo modo storico: nella foga di un'esultanza fin troppo rabbiosa, Bobadilla si è esibito in un liberatorio spogliarello: via la maglia, ma anche via pantaloncini e mutande. Un po' eccessivo, anche se va forse capito il momento: si era all'86' e quel gol ha di fatto chiuso le ostilità. I compagni di squadra lo abbracciano ma soprattutto cercano di nascondere alle telecamere e alla terna arbitrale il fatto che Bobadilla sia completamente svestito. Troppo tardi: è andato in onda tutto e ora per il giocatore si profila una maxi-squalifica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.