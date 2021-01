Arkadiusz Milik, addio Napoli? Su di lui c'è il Marsiglia, verso il "sì": vuole una maglia all'Europeo

03 gennaio 2021 a





L'ultima voce di mercato su Arkadiusz Milik lo porta lontano dalla Serie A e dall'Italia. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, infatti, il centravanti del Napoli potrebbe finire in Ligue 1, al Marsiglia. Il tutto già nella imminente finestra di calciomercato. Una questione di soldi: a 27 anni Milik vorrebbe strappare il contratto della vita e il Marsiglia avrebbe la disponibilità finanziaria per offrirglielo. Con buona pace di altre soluzioni ventilate in queste ultime settimane, tra cui Roma e Fiorentina. Sempre secondo il Corriere dello Sport, a spingere via subito Milik dal Napoli ci sarebbe anche lo stimolo di giocare i prossimi europei: se non giocasse da qui al termine del campionato, non avrebbe argomenti per convincere il Ct della Polonia ad offrirgli una maglia.

