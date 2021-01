Nicolò Zaniolo, "causa legale in vista". Nuovo disastro dopo la ex incinta: "Rottura improvvisa", la situazione precipita

06 gennaio 2021 a

a

a

Per Nicolò Zaniolo la situazione rischia di precipitare in pochi giorni. Dopo le polemiche violentissime con la ex Sara Scaperrotta, incinta e lasciata, e il gossip per la presunta storia d'amore con Madalina Ghenea (smentita dall'attrice e modella romena), il 21enne talento della Roma ancora alle prese con l'ennesimo infortunio al ginocchio deve registrare un brusco cambio professionale. Ancora una volta, il calcio non c'entra. C'entra però l'altro lato del pallone, il business. Secondo il sito Giornalettismo, l'agenzia di Fedez, la Doom, avrebbe lasciato Zaniolo, di cui curava l'immagine extra-calcio da pochi mesi.



"Poco più piccola di me". Clamoroso, la madre di Zaniolo massacra Madalina Ghenea: altro terremoto in famiglia

In risposta alle polemiche, Zaniolo aveva annunciato l'addio ai social. Ma sempre Giornalettismo (che aveva dato voce alla zia della Scaperrotta, che aveva parlato di "situazione disumana") colpisce duro il romanista: "Abbiamo scoperto che il profilo social di Zaniolo non è affatto chiuso. Anzi, il calciatore lo usa in modo silente. Guardando storie e scegliendo chi seguire e chi no". E tra i "segui" sarebbe appunto sparito il nome di Fedez. "Oggi le parti non sono più così vicine. Anzi c’è chi parla di causa legale pronta tra i due per rottura rapporto lavorativo con contratto di esclusiva in corso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.