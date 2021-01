Cristiano Ronaldo stonato? Milan-Juve, Fabio Capello durissimo: "Pirlo ha vinto senza di lui"

07 gennaio 2021 a

Fabio Capello ha commentato l’1-3 della Juventus contro il Milan a San Siro non risparmiando critiche ad entrambe le squadre: in particolar modo a Cristiano Ronaldo e Theo Hernandez. “La Juve ha una rosa ben equilibrata, a volte i cambi fanno la differenza. Al Milan senza tanti giocatori mancavano i cambi, si è vista la rosa meno adeguata”, ha detto a Sky Sport.

L'ex tecnico del Milan ha fatto gli elogi al vero protagonista del match: “La partita l’ha vinta Chiesa, ha fatto la differenza con due gol e un palo. Cristiano Ronaldo? La Juventus ha vinto senza di lui. Una delle sue partite più brutte da quando è in bianconero, non si è visto”. Critiche anche per i colori rossoneri: “Theo Hernandez? Direi che abbiamo visto che ha avuto qualche difficoltà a marcare nell’uno contro uno”, ha concluso certificando la "sconfitta dell'ex Real Madrid nel "duello" con l’esterno bianconero Chiesa, autore di due reti.

