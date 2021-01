Napoli, "urla e pugni contro il muro". Lo sfogo di Gattuso contro i giocatori nello spogliatorio: "Non avete le p***e"

08 gennaio 2021 a

La sconfitta interna contro lo Spezia ha fatto male al Napoli, che si allontana dalle posizioni Champions. E ha fatto infuriare Rino Gattuso. Il Corriere dello Sport riferisce di un violentissimo sfogo con i giocatori nello spogliatoio, mercoledì sera dopo la partita. "Non avete le pal***e", avrebbe urlato il mister. Si parla di "urla e cazzotti al muro. parole in libertà, senza freni e senza filtri". Qualche giocatore, "per il nervosismo e il dispiacere" avrebbe addirittura avuto "gli occhi rossi, come quando si trattengono le lacrime". Sotto accusa, però, anche il mercato fatto un anno fa dal ds Giuntoli sulle direttive fornite dall'allora neo-tecnico, subentrato da poco a Carlo Ancelotti: "90 milioni di euro evaporati", con Rrahmani (costato 14 milioni) sceso in campo per appena 3 minuti, Lobotka (20) mai titolare. Un po' meglio Demme (12) e l'attaccante di riserva Petagna, mentre Politano ha deluso, senza scalare le preferenze dell'allenatore.

