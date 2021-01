Juventus, "De Ligt positivo al Covid": terzo caso, Pirlo con la difesa decimata contro il Sassuolo

08 gennaio 2021 a

Ancora un caso di coronavirus alla Juventus. Dopo Alex Sandro e Cuadrado, è la volta di Matthijs De Ligt, che salterà dunque la gara di domenica contro il Sassuolo. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento”, è la nota del club bianconero. Brutte notizie soprattutto per Andrea Pirlo, che si trova con la difesa decimata, essendo assenti tre titolarissimi. Un po' di apprensione probabilmente sarà presente anche in casa Milan, dato che De Ligt ha giocato tutti i 90 minuti nella sfida vinta per 3-1 dai bianconeri contro i rossoneri.

