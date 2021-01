Cristiano Ronaldo, "C'è ma non si vede". Clamorose voci sulle parti intime? Roba (molto) indiscreta

Roberto Alessi 10 gennaio 2021 a

All'anno Cristiano Ronaldo guadagna almeno 100 milioni di euro, mi dicono i suoi colleghi, e di buono c'è che li spende e fa girare i soldi, tanto che ha un tesoretto valutato 50 milioni in gioielli personali come un orologio Breguet doppio Tourbillon (720mila euro) e un Franck Muller 7008 con 424 diamanti e oltre 20 carati totali (circa 2 milioni di euro), anelli da 120 mila euro e un piercing con diamante da 50 mila euro. Guardo le sue foto in costume nella piscina coperta di casa, a Torino. Ma dove se l'è messo il piercing visto che non si vede?

