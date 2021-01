Lele Adani contro Max Allegri: "Sapete perché i grandi club d'Europa non lo chiamano mai?"

11 gennaio 2021 a

Lele Adani si è tolto qualche sassolino dalle scarpe parlando di Massimiliano Allegri . La querelle tra i due parte da lontano, da quando Allegri allenava la Juve e il commentatore sportivo lo criticava, nei dopopartita ai microfoni di Sky Sport. stavolta Adani, senza mai nominarlo, ha criticato l'ex tecnico della Juventus in una diretta Twitch assieme agli ex calciatori Vieri, Cassano e Ventola. L'argomento era cosa scelgono i grandi club per la loro panchina? Adani ha sottolineato che non sempre e non tutti scelgono chi vince, ma anche e soprattutto altro.

"Come mai il Barcellona ha preferito Setién che non ha vinto nulla e poi dopo Koeman che pure non ha vinto? E il Psg ha scelto Pochettino che non ha vinto manco lui. Ed era stato scelto dal Tottenham che ha chiamato dopo di lui Mourinho". Adani ha anche fatto l'esempio del Bayern: "Ha scelto Flick un altro tecnico che non aveva vinto nulla", sottolineando senza nominarlo mai che Allegri comunque è ancora disoccupato, pur avendo vinto cinque scudetti con i bianconeri.

