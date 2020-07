Lele Adani, il commentatore Sky messo in disparte dai commenti post-partita: "Troppo ingombrante"

06 luglio 2020 a

Il primo ad avanzare la questione su Lele Adani era stato Maurizio Pistocchi. Il giornalista di Mediaset aveva scritto un post su twitter, chiedendosi come mai Adani non appariva più in studio a Sky, limitandosi alle telecronache e aggiungendo. Adesso sulla questione è intervenuto anche Giancarlo Dotto che, in una lettera a Dagospia, parla di giallo.

Video su questo argomento Bobo Vieri canta "Una vita da Bomber" con Ventola e Adani TMNews

"Se non è un giallo, di sicuro è un mistero. Che fine ha fatto Daniele Adan? Ok, la sua seconda voce, mai stata seconda, è ancora udibile qua e là nelle telecronache della serie A. Ma il mistero diventa fitto nella sparizione dai commenti in studio del sabato e della domenica.". Dotto cerca di spiegarne i motivi: "Adani, per dirne una, che va allo scontro frontale con il conte Max Allegri è una medaglia al valore per qualunque televisione che voglia sbattere in faccia ai detrattori la sua indipendenza. Per dirne un’altra, l’evidente rispetto con cui tutti quelli che fanno calcio, Allegri escluso, lo ascoltano. Dunque? Mistero. A Sky non riescono a collocarlo così com’è nel suo mondo. Troppo ingombrante".

