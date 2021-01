Juventus, Paulo Dybala fuori per 20 giorni: salta Inter e Supercoppa col Napoli

11 gennaio 2021 a

Paulo Dybala non giocherà per le prossime tre settimane. L'esito degli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante argentino, dopo l'infortunio rimediato nella gara contro il Sassuolo, ha stabiliti che i tempik di recupero si aggirano sui 20 giorni. "Paulo Dybala è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg", si legge in un comunicato della Juventus.

Ciò vuol dire che l'argentino non giocherà la sfida di Coppa Italia di mercoledì col Genoa, quella di domenica a San Siro contro l'Inter e neanche quella di mercoledì 20 gennaio col Napoli per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. Il suo rientro in campo è previsto per i primi di febbraio. Dall'infermeria bianconera però arrivano anche notizie buone su McKennie e Chiesa, usciti malconci dalla sfida di ieri sera. "Gli esami a cui sono stati sottoposti hanno escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno", precisa ancora il club bianconero.

