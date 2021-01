Federico Marchetti lascia la sua Ferrari 812 Superfast all'autolavaggio: finisce in disgrazia, l'incubo di ogni automobilista

12 gennaio 2021 a

Pessima sorpresa per Federico Marchetti, portiere del Genoa. L'ex Nazionale ha lasciato la sua Ferrari 812 Superfast a un dipendente dell'autolavaggio in zona aeroporto di Genova. Quando va a ritirare il bolide, la doccia gelata: il dipendente si è schiantato in via Pacoret de Saint Bon, e perdendo il controllo la Ferrari si è schiantata contro il guardrail tamponando altre cinque auto parcheggiate sulla carreggiata opposta. Marchetti, sottolinea la Gazzetta dello Sport, si aggiunge al lungo elenco di star del calcio che hanno sfasciato le loro supercar. Tanti romanisti, da Bruno Peres (Lamborghini Huracàn contro un pino a Roma) a Perotti, El Shaarawy, Digne. Poi Mario Balotelli, più volte, e i sudamericani Iturbe, Vidal e Caceres. Marchetti, però, è totalmente incolpevole. Non una gran consolazione.

