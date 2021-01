Juventus, ecco il vice Cristiano Ronaldo. Clamorosa svolta "verde", il baby fenomeno da oltre 20 milioni

13 gennaio 2021 a

Gianluca Scamacca piace alla Juventus che ha già il via libera del Sassuolo, proprietario del cartellino, a determinate condizioni. E il Genoa, dove gioca attualmente il giovane bomber, ha già rinunciato all'idea di tenerlo fino a giugno. La valutazione è tra i 20 e i 25 milioni, accettate le modalità di pagamento (18 mesi, scadenza 2022) anche se l'ad del Sassuolo Carnevali preferirebbe l’obbligo e non il diritto. Nell'affare potrebbe entrare il giovane Dragusin che per il Sassuolo può essere considerato un investimento.

Il Milan, cui piaceva Scamacca, si è defilato. Ad oggi per i rossoneri ci sono altre priorità più importanti, come un rinforzo per la difesa, anche perché con Leao in gran spolvero e Ibrahimovic al rientro, Scamacca non avrebbe molto spazio. Meglio pensare al difensore centrale e ad una alternativa per Kessie e Bennacer .

