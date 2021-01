Atalanta, "veto su Papu Gomez". L'indiscrezione che ribalta il mercato e la Serie A

13 gennaio 2021 a

L'Atalanta ha preso una decisione: ha posto un un vero e proprio veto su Gomez. Il Papu non potrà scegliere altre squadre di alta classifica della nostra serie A, che altrimenti si rinforzerebbero a danno proprio dei bergamaschi. Il presidente Percassi avrebbe fatto sapere all'agente dell'argentino che Gomez verrà ceduto soltanto all'estero e si farebbe un'eccezione solamente in caso di offerta da club di medio-bassa classifica. L'argentino ha subito escluso questa seconda ipotesi.

"Tutto già deciso, addio Atalanta: dove andrà il Papu Gomez". Luciano Moggi sgancia la bomba di mercato

Il Papu quindi mira a club con obiettivi differenti e non avalla questo tipo di soluzioni. Tanto che è tutto fermo sul fronte Italia e dall'estero si attende la chiamata giusta. Si profila quindi una soluzione estera, ancora da capire come destinazione. Rifiutata anche una offerta dalla Fiorentina che per l'Atalanta sarebbe andata bene, ma non per il giocatore.

