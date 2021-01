Milan, ecco il vice-Kessie: il gigante low cost per il centrocampo

14 gennaio 2021 a

Soualiho Meïté passa dal Torino al Milan. Ventisei anni, in granata da due stagioni e mezzo, il centrocampista francese sosterrà a breve le visite mediche per i rossoneri. Il suo arrivo soddisfa Stefano Pioli, che potrà così gestire meglio l'emergenza numerica che si era venuta a creare nelle ultime settimane a centrocampo.

L'ex granata arriva in rossonero con il ruolo di vice-Kessié, ma potrebbe giocare anche al fianco dell'ivoriano. In due delle ultime 3 partite (contro Juventus in campionato e Torino in Coppa Italia), Pioli infatti è stato costretto a schierare Calabria a centrocampo, per la squalifica e gli acciacchi di Tonali, l'infortunio di Bennacer e la positività al coronavirus di Krunic.

