L'Inter cambia nome e logo: a marzo la (prima) rivoluzione di Suning, retroscena atomico

18 gennaio 2021 a

a

a

Non si sa se Suning venderà l'Inter, ma intanto ne cambierà nome e logo. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport: a marzo l'Internazionale non si chiamerà più "Football Club Internazionale Milano", ma Inter Milano", nome peraltro con cui all'estero sono spesso già identificati i nerazzurri". E nelle intenzioni della proprietà cinese, "I e M" dovrebbero diventare la base di un nuovo e "più stiloso" logo. "È una innovazione su cui si lavora da mesi - suggerisce il quotidiano sportivo milanese -, quando il club era in fase espansiva e non c’era traccia delle nubi che ora si addensano". Che sia Bc Partners a irrompere in società o uno degli altri fondi ingolositi, continua la Gazzetta dello sport, "l’Inter entrerà comunque in una nuova era". E oltre a un nuovo possibile assetto societario, cambierà lo sponsor (Evergrande favorito per sostituire lo storico Pirelli) e si è sempre alla finestra per capire il futuro dello stadio, con San Siro destinato alla pensione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.