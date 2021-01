Colpaccio-Milan, si chiude per Tomori: indiscrezioni, in campo già sabato contro l'Atalanta?

21 gennaio 2021 a

a

a

Tomori è un giocatore del Milan. Il difensore anglo-canadese, in forza al Chelsea, potrebbe sbarcare a Milano tra stasera e domani mattina. Ai Blues andrà un milione di euro per il prestito oneroso, con riscatto fissato poco sopra i 20 milioni. Tomori così potrebbe già essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di campionato di sabato alle 18 contro l'Atalanta.

Dopo Meite e Mandzukic, ciclone Milan: doppio colpo in poche ore, chi arriva per sognare lo scudetto

Pioli ottiene così il suo terzo rinforzo sul mercato di riparazione: dopo Meité a centrocampo e Mandzukic in attacco, arriva Tomori per la difesa. Si cerca ancora un terzino e il nome più caldo resta quello di Junior Firpo del Barcellona. Intanto, parlando sempre di terzini, è stato ceduto in prestito, con diritto di riscatto, Andrea Conti al Parma. Il diritto di riscatto diventerà obbligo in caso di salvezza degli emiliani. Ai rossoneri andrebbero circa 7 milioni di euro.

