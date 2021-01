Live non è la D'Urso, Hugo Maradona smentisce il dottor Luque: "Ginocchia a pezzi ma nessuna malattia". Diego morto, cosa non torna

25 gennaio 2021 a

"Mi fa male sentire queste cose, a me come immagino a tutti quelli che lo hanno conosciuto". Così Hugo Maradona, in collegamento a Live - Non è la d'Urso ha commentato la svolta nelle indagini della morte del fratello Diego, secondo la quale il dottor Luque avrebbe falsificato la firma del Pibe de Oro su alcuni documenti. Adesso si indaga anche per l'ipotesi di omicidio colposo.

"Io voglio solo verità e giustizia, il problema è che ancora non si conoscono bene i risultati dell'autopsia", racconta emozionato alla conduttrice del programma. Sull'ultimo periodo di vita di Diego Armando Maradona rivela: "Io sono lontano e non posso avere notizie sull'autopsia, ma lui aveva le ginocchia a pezzi e non poteva camminare, ma non aveva malattie o altre patologie", ha concluso il fratello del Pibe de Oro

