Leo Messi, ecco il contratto che ha rovinato il Barcellona: oltre mezzo miliardo, cifre da fantascienza

31 gennaio 2021 a

a

a

È stato definito "il contratto che ha rovinato il Barcellona". Il contratto è quello di Leo Messi: oltre mezzo miliardo di euro per 4 anni. Questo è quanto incassa grazie all'accordo firmato a novembre 2017 e in scadenza il prossimo giugno. El Mundo ha avuto accesso al testo dell’accordo e ha divulgato le cifre con uno scoop che può segnare la rottura definitiva tre Messi e la società blaugrana. Questo perché è chiaro che c’è qualcuno che ha interesse a far pesare il tremendo impatto economico che il contratto dell’argentino ha avuto sulle prosciugate casse del Barcellona paragonandolo con gli esiti relativi degli ultimi anni sul piano sportivo. Un confronto che, in effetti, ora come ora non regge.

Leo Messi torna dall'Argentina? Si trova il Fisco davanti a casa: la furibonda reazione della Pulce

Secondo quanto rivelato da El Mundo il contratto della Pulce vale in tutto oltre mezzo miliardo di euro: 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni a stagione lordi. La cifra comprende fisso e variabile. Ci sono due "premi": uno alla firma da oltre 115 milioni, e uno per la fedeltà da quasi 80 milioni. E anche la parte variabile era piuttosto semplice da aggiungere al carnet, perché nonostante le brutte avventure nelle ultime 3 Champions League, Messi si è già portato a casa il 92% del totale citato, ovvero quasi 511 milioni di euro, una cifra che se divisa per 4 fa 127,7 milioni a stagione.

Leo Messi farà fallire il Barcellona? Situazione fuori controllo, debiti per un miliardo di euro

Il punto è che il Barcellona ha appena annunciato debiti superiori al miliardo, pari a 1.137 milioni di euro. E un contratto del genere ha un peso clamoroso su questa voragine in bilancio. E la polemica divampa: “Come ha ricompensato in questi anni il club il giocatore argentino?” è il titolo dell’articolo principale di El Mundo che accompagna le cifre. Insomma, la strada è segnata. Leo Messi lascerà il Barcellona al termine dell'anno, a parametro zero. Dopo averne svuotato le casse.

"Tra sei mesi vorrei vivere e giocare proprio lì". Messi, stavolta nessun ripensamento: cosa c'è dopo il Barça

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.