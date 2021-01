Udinese di rigore, ci pensa De Paul dal dischetto: tre punti contro lo Spezia (che manca la rimonta)

31 gennaio 2021 a

Vittoria corsara e di misura dell'Udinese allo stadio Alberto Picco nel lunch match. Lo Spezia di Italiano non riesce a nella rimonta contro i ragazzi di Luca Gotti: decisiva la rete su calcio di rigore di De Paul (poi espulso) che permette ai friulani di spezzare il digiuno di successi dopo nove partite e di tirare un sospiro di sollievo. Anche i liguri hanno chiuso in dieci uomini per il rosso rimediato da Saponara nel finale. Lo Spezia parte meglio in avvio di partita e prova a cercare un varco per pungere l'Udinese. Gli uomini di Italiano hanno l'occasione migliore dei primi quarantacinque di gioco al minuto 20: cross in mezzo dalla sinistra di Bastoni, sul secondo palo Gyasi prova a colpire di testa, ma Musso è attento ed in tuffo mette il pallone in calcio d'angolo. La risposta della squadra ospite arriva sette minuti più tardi. I friulani si rendono pericolosi da calcio d'angolo: dalla bandierina, Rodrigo De Paul mette al centro dell'area un pallone che raggiunge la testa di Becao. Il centrale stacca più in alto di tutti, ma la sfera finisce alta sulla traversa.

Nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione, la squadra friulana prova a farsi vedere dalle parti di Provedel. Deulofeu sciupa un paio di occasioni ghiotte; padroni di casa rintanati nella propria metà campo a protezione dei pali dell'estremo difensore. Al minuto 34 è ancora De Paul a dare il via ad un'azione pericolosa. L'argentino lancia per Deulofeu sulla destra, ma la linea difensiva è attenta a chiudere ed allontanare il pericolo. Pobega prova a rispondere al minuto 38, ma sulla sua strada c'è, ancora una volta, un attento Musso che para senza la conclusione senza particolari problemi. L'occasione più ghiotta per l'undici di Gotti arriva a cinque minuti dal termine del primo tempo: Deulofeu è sfortunato nel colpire il palo esterno, sfiorando la rete del vantaggio. Al minuto 44 Arslan trova il gol dello 0-1, ma l'entusiasmo del centrocampista viene strozzato in gola dalla decisione del direttore di gara: era fuorigioco, gol annullato.

Nella seconda frazione, l'Udinese approfitta subito di un errore difensivo dei locali: Chabot stende Deulofeu in area di rigore, sarà penalty per gli ospiti. Dal dischetto, De Paul non sbaglia e porta in vantaggio i suoi: spiazzato l'incolpevole Provedel. I ragazzi di Italiano subiscono il colpo e non riescono a rispondere. A trenta minuti dal termine del match, c'è tempo per l'esordio in maglia bianconero del neo acquisto Fernando Llorente; anche i padroni di casa mischiano le carte in tavola alla ricerca del gol del pareggio. Al minuto 76' episodio chiave: De Paul si becca il secondo cartellino del match e lascia i suoi in inferiorità numerica. Ingenuità dell'argentino che tira la maglia ad Acampora e finisce sotto la doccia in anticipo. Negli ultimi dieci minuti lo Spezia dà il via all'assalto alla porta di Musso, ma la squadra ospite si difende con ordine anche con un uomo in meno. Al minuto 85 accade l'impensabile: anche lo Spezia finisce in dieci uomini. Saponara atterra Becao in scivolata e si becca la seconda ammonizione della gara. Dopo 90' finisce 0-1.

