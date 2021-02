Diego Maradona, "il ciccione si fregherà da solo": spunta un audio del medico, poco prima di morire

01 febbraio 2021 a

“Il ciccione si fregherà da solo morendo”. Parole di Leopoldo Luque, il dottore indagato per la morte di Diego Armando Maradona. Come se non bastasse la scoperta di alcune firme contraffatte, ora sono emerse delle conversazioni e dei messaggi audio scambiati da Luque con alcuni colleghi nel corso di quel 25 novembre in cui il Pibe de Oro si è spento. A diffondere questo nuovo materiale è stato Infobae, che ha precisato che fa parte delle prove al vaglio degli inquirenti.

Il primo aspetto molto particolare è che Luque appare molto più preoccupato della possibile reazione dei familiari di Maradona che della salute dello stesso, tanto da chiedere ad Augustina Cosachov (psichiatra, indagata anche lei) di avvisarlo “subito sui loro spostamenti”. “Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo - dice il medico in un audio dopo gli inutili tentativi di rianimare Maradona - abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e dirmi quali siano i loro spostamenti”.

E poi ancora: spunta una conversazione in cui Luque risponde a un collega che gli chiede conferme dopo aver sentito la notizia al telegiornale. “El gordo se va a cagar muriendo”, è la frase letterale che può essere tradotta nel seguente modo: “Il ciccione si fregherà da solo”. In pratica il medico ha irriso Maradona, salvo poi rivelare che “pare abbia avuto un arresto cardiaco respiratorio, io sto andando lì”. Alla luce di questo nuovo materiale, Luque e Cosachov potrebbero essere interrogati ancora una volta nei prossimi giorni.

