Grande Fratello Vip, "ma parli proprio tu?". Balotelli contro la D'Eusanio per il "neg***o", chi lo ribalta su Dayane Mello

L’uscita infelice di Alda D’Eusanio, nuova concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha scatenato la rabbia dell’ex gieffino Enock Barwuah e del fratello Mario Balotelli. Entrambi lo hanno fatto tramite il proprio profilo Instagram ufficiale. SuperMario ha rivolto un appello affinché Alda D’Eusanio non dovrebbe più essere invitata in nessun programma.

Anche Salvo Veneziano si è fatto sentire sui social, ma ha lanciato una chiara frecciatina a Balotelli: “Parla lui? Vogliamo ricordare cosa ha detto quando è stato ospite al Grande Fratello Vip?”. Infatti la D’Eusanio dopo aver fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip 5 rispondendo ad una battuta di Carlotta Dell’Isola che aveva detto: “Pesce bianco, qua si pensa solo a mangiare”, aveva subito replicato: “Perché vedi qualche ne***?”

“Fuori da qualsiasi programma a vita”, ha poi chiesto Balotelli. Mentre Salvo Veneziano, che pur avendo ammesso che la giornalista dovrebbe fare i conti con una punizione ha criticato Mario Balotelli con un post pubblicato sui social: “Sentire Balotelli che deve essere bannata a vita dalla tv noooo”. Salvo non ha gradito la dura reazione avuta da Mario Balotelli a causa dell’uscita infelice di Alda D’Eusanio. L’ex gieffino senza dubbio ha criticato l’atteggiamento che il calciatore ha avuto quando è stato ospite nella casa del GF Vip 5, per la battuta spinta rivolta a Dayane Mello. Sempre il pizzaiolo siciliano si è espresso sulla giornalista 70enne, sferrando un nuovo attacco al reality show: “Ha fatto uno scivolone sicuramente verranno presi provvedimenti come hanno fatto con tutti. A parte Oppini, a parte Samantha De Grenet, a parte i cocchi di Alfonsino”, ha detto Salvo. Tra l'altro qualche giorno fa a Salvo non era piaciuta manco l’entrata in scena di Walter Zenga. L’ex gieffino, non credeva nella sincerità dell’ex calciatore nei confronti del figlio, anzi, Veneziano è convinto che la partecipazione di Zenga alla puntata della scorsa settimana sia stata una questione puramente economica.

