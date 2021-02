Napoli, Maurizio Sarri e la telefonata con De Laurentiis. Gattuso esonerato? Retroscena raggelante

02 febbraio 2021 a

Doccia gelata per Aurelio De Laurentiis. Il patron e presidente del Napoli sarebbe ai ferri con Rino Gattuso, nonostante i risultati buoni degli azzurri (in semifinale di Coppa Italia, ai sedicesimi di Europa League e perfettamente in linea con un piazzamento in Champions League in campionato). Sotto accusa il gioco proposto dalla squadra e l'atteggiamento del mister ex Milan che non "valorizzerebbe" a sufficienza i giocatori acquistati da De Laurentiis.

Lo sfogo di Ringhio dopo la vittoria sul Parma ha aperto ufficialmente le danze sotto il Vesuvio e il toto-panchina si è scatenato. C'è chi parla di un ritorno di Rafa Benitez versione manager all'inglese, supervisore del mercato e della gestione tecnica del club. "Io anche se non ho firmato il rinnovo, non ho parlato con nessuno anche se qualche appuntamento lo avevo. Non è stata gestita bene la cosa dal presidente, dico solo questo", ha tuonato Gattuso.

L'ipotesi di un esonero in corsa, dunque, è sempre più plausibile. E dai media è filtrata anche un'altra opzione, ancora più clamorosa: quella di Maurizio Sarri, andato via da Napoli per il Chelsea (e poi approdato alla Juventus) tra mille polemiche. Secondo il Quotidiano nazionale, De Laurentiis avrebbe telefonato al tecnico toscano per sondare la sua disponibilità a tornare, ma la risposta sarebbe stata negativa, almeno per ora.

