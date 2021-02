Carlo Mazzone come Trapattoni, "tutto grazie a mio nipote": un impensabile esordio (a 83 anni)

04 febbraio 2021 a

Carlo Mazzone sbarca su Twitter. All'età di 83 anni, 84 anni a marzo, grazie all’aiuto del nipote, Alessio Lancianese, l’allenatore di un calcio che non c'è più e che manca a tanti. Il tecnico che oggi molti ricordano per la corsa sotto la curva bergamasca in occasione di Brescia-Atalanta 3-3 del 30 settembre 2001, ha creato un account personale sul social. Si è fatto aiutare dal nipote, un po' come ha fatto recentemente un collega come Giovanni Trapattoni

I post, per ora, sono pochissimi. Una foto di quando era giovane, quando era un giocatore dell’Ascoli squadra allenata poi quando era di prorpietà di Costantino Rozzi, una altra che lo ritrae in famiglia, a Natale, un’altra con la nipotina (“Il bello di essere nonno… e bisnonno”). E due video, uno sul rapporto con Francesco Totti e l’altro relativo a Pep Guardiola, due campioni allenati da mister Mazzone che non perdono occasione per omaggiarlo e ringraziarlo per quello che Mazzone ha fatto per loro.

Mazzone ha già raggiunto migliaia follower in pochissime ore: in poco più di quindici ore ha già superato i 3000 fan. Non è una novità social quella di Mazzone. L'ex tecnico della Roma aveva già una pagina Instagram. Poche foto pubblicate del passato: l'immagine con Costantino Rozzi e sempre Mazzone in versione nonno, ma anche omaggi a chi non c'è più, come Maradona o Gazzoni Frascara, il presidente del Bologna che con il tecnico romano in panchina arrivò fino alla semifinale di Coppa Uefa. Mazzone oltre a Roma, Bologna ha allenato Ascoli, Fiorentina, Catanzaro, Lecce, Pescara, Cagliari, Napoli, Perugia, Brescia e Livorno.

