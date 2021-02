Napoli, Gattuso si gioca la panca contro il Genoa senza Koulibaly: positivo al coronavirus

05 febbraio 2021 a

Il Covid inguaia anche Gennaro Gattuso. Alla vigilia del delicato match di campionato contro il Genoa a Marassi (le voci di esonero si rincorrono da giorni, nonostante gli azzurri siano in pienissima corsa per un piazzamento in zona Champions), con i rossoblu in grande forma, saranno assenti Ghoulam e soprattutto Kalidou Koulibaly: entrambi sono risultati positivi al coronaviurs. Il centrale difensivo senegalese "è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio", come spiegato in un comunicato dal club del patron Aurelio De Laurentiis.

Una buona notizia, sempre fronte virus: si è invece negativizzato Fabian Ruiz, ma a centrocampo Gattuso farà a meno dello spagnolo: in campo andranno Elmas, Demme (colpo alla testa in via di smaltimento) e Zielinski, da valutare in avanti le condizioni di Insigne, alle prese con una botta al polpaccio. Favorito Politano, nel tridente con Petagna e Lozano. Nel Genoa, rispetto alla vittoria in trasferta di Crotone, l'unica novità potrebbe essere Scamacca al posto dell'affaticato Shomudorov in attacco.

