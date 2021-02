Tyler Reks, la star del wrestling diventata donna: metamorfosi sconvolgente, com'è oggi Gabbi Alon Tuft

05 febbraio 2021 a

Una metamorfosi sconvolgente, e anche il mondo del wrestling "vacilla". Tyler Reks, 42enne ex stella della lotta libera americana, simbolo del machismo tutto muscoli e spacconerie, ha cambiato sesso ed è diventato donna. A testimoniare la sua clamorosa transizione un emozionante post su Instagram, in cui si mostra con extension, trucco femminile e seno prosperoso accanto all'immagine del suo (recente) passato da lottatore, in canottiera, tatuaggi e dreadlocks.

Oggi Tyler è diventato Gabbi Alon Tuft e fino a nove anni fa (dopo 5 di onorata carriera ai massimi livelli), come ricorda anche il Corriere.it, era sul ring a combattere con star mondiali come John Cena.

"Questa è la parte di me che è rimasta nell’ombra, quella spaventata di ciò che il mondo avrebbe potuto pensare, spaventata di ciò che la mia famiglia, i miei amici, i follower avrebbero detto o fatto", scrive Tyler-Gabbi ai followers. "Ora posso dire con sicurezza che mi amo per quello che sono".

Da uomo, Reks si è sposato nel 2002 con Priscilla, da cui ha avuto una figlia di 9 anni, poi il cambio di vita radicale. Commovente la reazione dei fan, quasi 2mila messaggi la maggior parte affettuosi e toccanti. Ora inizia una nuova battaglia, quella per l'accettazione e i diritti della comunità trans e Lgbt.

