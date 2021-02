L'Inter batte la Fiorentina 2-0: Barella e Perisic gol, primo posto. Ora Conte grida "avanti Crotone"

05 febbraio 2021 a

L'Inter sbanca il Franchi, batte la Fiorentina 2-0 e ora grida "avanti Crotone". Gli uomini di Antonio Conte, reduci dal ko in Coppa Italia contro la Juventus, sono primi in classifica in attesa della gara del Milan contro i calabresi domenica. Nel frattempo, però, svolgono egregiamente il loro compito: i viola di Prandelli, frenati dalle assenze pesanti di Ribery, Castrovilli e Milenkovic partono male e vengono puniti da Barella alla mezz'ora con un gran tiro a giro. Finale di primo tempo favorevole ai padroni di casa, con la traversa di Bonaventura e gran parata di Handanovic su Biraghi, tutto nel giro di pochi secondi. Stesso copione nella ripresa, con inizio tutto nerazzurro e raddoppio di Perisic al 52', dopo una straordinaria discesa del solito Hakimi. Al 55′ anche Lukaku mette la sua firma, ma il suo gol viene prontamente annullato per fuorigioco precedente dello stesso Perisic. Nel finale Inter vicina al terzo gol più volte, per la Fiorentina unica nota di speranza il debutto del bomber russo Kokorin, neoacquisto.

