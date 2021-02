Napoli, la vendetta di Insigne su rigore: Juve battuta, Gattuso salva la panchina e fa godere il Milan

13 febbraio 2021 a

Colpaccio del Napoli, che ritorna improvvisamente alla vita grazie all’1-0 inflitto alla Juventus. Curiosamente le due squadre hanno giocato prima la partita di ritorno che quella d’andata, che ancora deve essere recuperata: il secondo round (il primo in Supercoppa era andato ai bianconeri) ha visto la rivincita dei partenopei, che grazie a un rigore segnato da Lorenzo Insigne si è rilanciato a -2 proprio dalla Juve, al quarto posto in attesta delle partite di Roma e Lazio.

Rino Gattuso ha salvato la panchina, probabilmente fino al termine della stagione, grazie a questo successo che può sancire una rinascita per il suo Napoli, che ha fatto una buona partita ed è riuscita a tenere la porta inviolata, anche grazie ai meriti di un super Meret e ai demeriti di una Juventus che non è stata in grado di pungere più di tanto. In pratica la sfida è stata decisa da un singolo episodio, anzi da una sciocchezza di Chiellini, che con una manata a un avversario in pieno volto ha fatto scattare il Var e quindi il calcio di rigore, poi trasformato con freddezza da Insigne (che aveva sbagliato in Supercoppa).

Il risultato fa felice soprattutto le due milanesi, con il Milan che vincendo contro lo Spezia potrebbe portarsi addirittura a +10 sulla Juventus, mentre l’Inter potrebbe allungare a +8: anche se per la squadra di Antonio Conte non sarà affatto facile questa giornata, visto che è in programma un big match con una Lazio che è in forma straordinaria.

