Tiger Woods, grave incidente stradale a Los Angeles: è ferito alle gambe

Tiger Woods è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il campione di golf sarebbe stato estratto con ferite profonde alle gambe dalle lamiere dell’auto a bordo della quale viaggiava da solo. Stando alle prime notizie in arrivo dagli Stati Uniti, come riporta Repubblica, l’incidente sarebbe avvenuto a Ranchos Palos Verdes, a sud di Santa Monica, nella contea di Los Angeles.

Tiger Woods, 45 anni, è stato portato in ospedale a bordo di un'ambulanza. La sua auto sarebbe finita fuori strada ribaltandosi. L’incidente, quindi, non avrebbe coinvolto nessun’altra vettura. La situazione era così critica che i vigili del fuoco e i paramedici hanno dovuto tagliare le lamiere dell'auto per liberare il campione.

Stando al report delle autorità di Los Angeles, il fatto sarebbe avvenuto questa mattina poco dopo le 7 del mattino. Al momento, secondo l'agenzia Reuters, Woods sarebbe in sala operatoria. Ha riportato fratture multiple alle gambe e le sue condizioni vengono definite “tra moderate e critiche”. Un elicottero dell'emittente KABC-TV, come riporta il Corriere della Sera, ha mostrato le immagini di una vettura pesantemente danneggiata all'anteriore e al posteriore e con tutti gli airbag esplosi.

