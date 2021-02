Tiger Woods "fortunato a essere vivo": il drammatico incidente a Los Angeles, le sue condizioni

24 febbraio 2021 a

Tiger Woods "è stato molto fortunato a sopravvivere al pauroso incidente": il vicesceriffo della contea di Los Angeles lo ha detto durante una conferenza stampa dopo l'incidente stradale in cui ieri mattina è rimasto coinvolto il campione di golf. A salvargli la vita, secondo le autorità, sarebbe stata la cintura di sicurezza. Stando alle prime ricostruzioni, l'auto di Woods sarebbe uscita fuori strada ribaltandosi. Dunque non sarebbero coinvolte altre vetture.

L'incidente, comunque, è stato grave. Al punto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'atleta dalle lamiere della sua auto. "L'interno dell'automobile era sostanzialmente intatto, l'abitacolo ha fatto da cuscino di protezione e tutti i dispositivi di sicurezza a partire dagli airbag hanno funzionato, altrimenti sarebbe stato certamente un incidente mortale", ha poi aggiunto il vicesceriffo, uno dei primi ad arrivare sul posto. Adesso, però, Tiger Woods è "sveglio, reattivo e in ripresa", come riportato dalla Tiger Woods Foundation sui social.

Dopo essere stato trasportato d'urgenza all'ospedale, Woods - come hanno fatto sapere i medici - "è stato sottoposto a una lunga operazione chirurgica alla gamba destra, dove ha riportato lesioni multiple. Le fratture, che hanno interessato sia la parte superiore che quella inferiore della gamba, sono state stabilizzate". Le conseguenze dell'incidente, però, non sono trascurabili: fratture esposte a tibia e perone, una placca nella tibia, viti e perni nella caviglia e nel piede. Questo quanto affermato dal suo medico, Anish Mahajan.

