Claudio Marchisio pronto a candidarsi sindaco di Torino. E il centrosinistra ci sta pensando

Con la grillina Chiara Appendino che ha già annunciato di non volere ricandidarsi a sindaco di Torino, si apre la partita per la successione. Se il M5S è ancora in alto mare e forse si affiderà alla piattaforma Rousseau, il centrodestra ha già scelto di schierare l’imprenditore Paolo Damilano, scelto da Salvini. Nel centrosinistra, invece, la rosa è ampia tra Stefano Lorusso, Gianna Pentenero ed Enzo Lavolta.

Ma adesso potrebbe esserci una new entry: l’ex giocatore della Juve Claudio Marchisio. "Se ci fosse bisogno del sottoscritto per il territorio, per la città di Torino e per il Piemonte sarei il primo ad esserci", ha spiegato l’ex centrocampista bianconero. "La politica mi piace farla tutti giorni anche soltanto dentro casa o durante una cena con amici. Torino ha tanto da offrire".

"È giusto però che io faccia il mio percorso fuori dallo sport perché ho bisogno di imparare. In questo momento serve lavorare insieme per assicurare alla città un futuro migliore. Torino ha tanto da offrire, necessita di investimenti e di fiducia, serve inoltre tenere le tante idee che nascono qui ma spesso ci sfuggono di mano e vanno da altre parti", ha spiegato Marchisio durante la presentazione di Skinlab, un centro medico polifunzionale specializzato in fototerapia e trattamenti dermatologici di cui è socio.

