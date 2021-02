Serie A, il Napoli torna a vincere in campionato con il ritrovato Mertens: Benevento ko al San Paolo

28 febbraio 2021 a

a

a

Torna Mertens e il Napoli riparte. Con una prestazione convincente e solida, gli azzurri vincono il derby sul Benevento e restano in scia alla zona Europa, agganciando la Lazio e tenendo nel mirino Juventus e Atalanta, terze a braccetto. E' proprio una rete del folletto belga poco dopo la mezzora a spianare la strada ai ragazzi di Gattuso, che nella ripresa hanno legittimato il vantaggio raddoppiando in maniera rocambolesca con Politano.

Europa League, quante lacrime: se la cava solo la Roma. Gattuso, Napoli ko: un flop che pesa come un macigno

Unica nota stonata, l'espulsione a gara ormai chiusa di Koulibaly, che sarà costretto così a saltare il match del turno infrasettimanale con il Sassuolo. Dopo l'amara eliminazione dall'Europa League Insigne e compagni erano chiamati a reagire: la risposta può soddisfare Gattuso, che potrà salvare la stagione solo centrando il quarto posto. I sanniti hanno pagato l'approccio troppo rinunciatario, che non sono riusciti a correggere in corsa nonostante i cambi di Inzaghi. Il Benevento si ferma dopo tre pareggi di fila, la strada per la salvezza è ancora lunga.

"De Laurentiis su tutte le furie". Gattuso, la doppia figuraccia e il silenzio stampa: Napoli nel caos

Nel dopo partita continua il silenzio stampa del Napoli, a parlare è soltanto il vice allenatore di Pippo Inzaghi (in tribuna per squalifica), Maurizio D'Angelo. "Non sono queste le partite dove far punti ma sappiamo che ogni partita da qui alla fine è importante per salvarci. Sapevamo che era una partita difficile, a mio modo di vedere abbiamo fatto una buona partita in difesa. Abbiamo preso quel gol lì perché abbiamo lasciato in gioco Mertens quando doveva essere in fuorigioco".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.