Juventus, in caso di flop sarà rivoluzione: via Cristiano Ronaldo, Pirlo e Paratici

Ronaldo non ha mai segnato con questa frequenza, ma la Juventus è lontana dieci punti dall'Inter, con una partita da recuperare per i bianconeri. Ma Pirlo ha 0tto punti in meno della Juve di Sarri e 17 rispetto all'ultima di Allegri. CR7 inoltre è corteggiato da David Bechkam che ha detto che vuole Cristiano e Messi nella sua Inter Miami. Il portoghese ha un altro anno di contratto a 60 milioni lordi, e se i bianconeri non dovessero qualificarsi contro il Porto in Champions League ed essere eliminati agli ottavi, si aprirebbe una vera e propria crisi, scrive il Corriere della Sera.

Il futuro di Ronaldo e di Pirlo, ma anche del direttore Paratici, in scadenza di contratto, sarebbe segnato. Anche perché la Juve vive una crisi economica e finanziaria. La semestrale di bilancio ha evidenzia una perdita di 113,7 milioni di euro, che va oltre il raddoppio della perdita di 50,3 milioni di euro relativa al primo semestre dell'esercizio precedente. A fine anno la società bianconera si ritroverà con una perdita raddoppiata a 230-240 milioni e con il patrimonio netto in perdita.

O applicherà un nuovo aumento di capitale, o deve trovare sul mercato internazionale investitori in grado di intervenire a supporto, altrimenti dovrà vendere i suoi pezzi pregiati. O non rinnovare i contratti ai suoi dirigenti: leggi Pirlo e Paratici.

