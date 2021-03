Alvaro Morata dopo la vittoria sullo Spezia: "A caccia dello scudetto, per la Juventus niente scuse"

03 marzo 2021 a

Grande protagonista nella difficile vittoria della Juventus sullo Spezia (alla fine il 3-0 è decisamente severo per i liguri), ecco che Alvaro Morato suona la carica-scudetto per i bianconeri: "Non è una stagione facile a causa degli infortuni ma non cerchiamo scuse. Crediamo ancora nello Scudetto e lo faremo fino a quando la matematica ci sorriderà. Se poi non vinceremo, faremo i complimenti a chi riuscirà a vincere", ha affermato lo spagnolo, autore del gol del momentaneo 1-0, nel post-partita.

Con questi tre punti, la Juventus si porta a tre lunghezze dal Milan e a sette punti dall'Inter capolista. Ai microfoni di Sky Sport, Morata ha poi aggiunto: "La vittoria è importante e rientriamo nella dinamica dei tre punti. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, ci sono ancora tanti punti a disposizione e vogliamo guardare avanti. Un successo porta positività e fiducia. Ma soprattutto porta una buona atmosfera. Lavoriamo per vincere e oggi siamo felici del risultato", ha concluso l'attaccante.

Da par suo, mister Andrea Pirlo ha spiegato: "La stanchezza dopo tante partite con gli stessi uomini si fa sentire, quindi non eravamo brillanti, abbiamo cercato di gestire un po' la partita - ha rimarcato - Poi nel secondo tempo, con i cambi, con giocatori un po' più freschi, siamo riusciti a dare un po' più di spinta. Morata è fondamentale". E ancora: "Abbiamo cercato di ripartire sugli spazi che ci lasciavano perché portavano tanti uomini in attacco, infatti anche nel primo tempo qualche occasione l'avevamo avuta", ha concluso l'allenatore bianconero.

