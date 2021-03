Roman Abramovich, lo yacht dei record: 140 metri. Il costo? Roba proibita ai comuni mortali

05 marzo 2021 a

Immaginatevi di avere così tanti soldi, da non sapere più come spenderli. In questa (non proprio triste) situazione si trova Roman Abramovich. Uno degli uomini più ricchi del pianeta, con un patrimonio complessivo che viene stimato dal tabloid inglese The Sun a circa 11,4 miliardi di euro. L'imprenditore russo, proprietario del club Chelsea, ha dimostrato di non avere problemi a spendere sia per il calciomercato che per i suoi lussi personali. Il magnate possiede infatti una sfilza di immobili dal valore stratosferico. Tra questi spiccano una villa a Kensington da 125 milioni di sterline e una ad Antibes da 78 milioni.

Naturalmente, da Kensington ad Antibes Abramovich deve anche spostarsi, e non gli piace di certo farlo con i mezzi pubblici. Pe ri suoi spostamenti, l'imprenditore predilige un jet privato da 75 milioni di sterline e un mega yacht, lungo 140 metri. La costruzione dell'imbarcazione è affidata al cantiere navale Lloyd Werft di Bremerhaven in Germania e verrà consegnata ad Abramovich entro la prossima estate. Battezzato con il nome Solaris, lo yacht avrà 48 cabine e sarà in grado di ospitare fino a 36 passeggeri e un equipaggio di 60 persone. Valore complessivo del superyacht? 430 milioni di sterline, quasi 500 milioni di euro.

Stando alla descrizione di The Sun, il capannone in cui si sta costruendo lo yacht sarebbe più grande e più altro di Buckingham Palace. Solaris non è l'unico gioiellino del multimiliardario, proprietario anche di Eclipse, un altro yacht di lusso dalla lunghezza di oltre 162m. La leggenda narra che lo yacht sia protetto da uno scudo laser che impedisce ai paparazzi di scattare fotografie. In fin dei conti se uno si trova in mezzo al mare non ha molta voglia di essere disturbato, certo che se ci vai con un grattacielo galleggiante...

